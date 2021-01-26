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Доллар немного подрожал в начале недели

Автор: Александр Белоус

Курс доллар вырос менее чем на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс вырос менее на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 января установлен на таком уровне: 28,1665 гривен за 1 доллар (+0,0017 грн). При этом курс доллара на 25 января составляет: 28,1648 гривен за 1 доллар.

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Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в предыдущий банковский день.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,17 гривен за доллар, курс в покупке до 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 34,30 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн.

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