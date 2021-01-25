Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,17 гривен за доллар, курс в покупке до 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 34,30 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 34,2810 - 34,3054 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3769.

Напомним, 22 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,2520 - 34,2763 грн/евро, российский рубль 0,3761 - 0,3766 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс снизился на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 января установлен на таком уровне: 28,1648 гривен за 1 доллар (-0,0913 грн). При этом курс доллара на 22 января составляет: 28,2561 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после двух дней роста.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн.