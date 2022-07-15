Доллар начал дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 15 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 37,30 гривен за доллар. Курс евро упал на 20 копеек до 37,35 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 7,85 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 15 июля составляет 29,2754 гривен за евро (-0,1740 гривен).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Курсы доллара и евро фактически сравнялись, а в некоторых банках доллар уже стоит дороже, чем европейская валюта.

Отметим, по данным НБУ, падение курса евро к доллару не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.

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