Доллар начал дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 15 июля
В обменных пунктах Украины сегодня, 15 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 37,30 гривен за доллар. Курс евро упал на 20 копеек до 37,35 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 7,85 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
Курсы доллара и евро фактически сравнялись, а в некоторых банках доллар уже стоит дороже, чем европейская валюта.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 36,30 грн (36,35 - 14 июля)
- продажа - 37,30 грн (37,40 - 14 июля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 36,25 грн (36,35 - 14 июля),
- продажа - 37,35 грн (37,55 - 14 июля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 7,60 грн (7,70 - 14 июля),
- продажа - 7,85 грн (7,90 - 14 июля) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 15 июля составляет 29,2754 гривен за евро (-0,1740 гривен).
Отметим, по данным НБУ, падение курса евро к доллару не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.
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