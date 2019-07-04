Доллар на межбанке закрепился ниже психологической отметки

Курс доллара на межбанке в продаже 4 июля 2019 года снизился на 13 копеек до 25,82 грн/доллар, курс в покупке до 25,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился 19 копеек до 29,11 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,7900 - 25,8200 грн/доллар, евро 29,0911 - 29,1146 грн/евро, российский рубль 0,4061 - 0,4067 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,7900 25,8200

EUR/UAH 29,0911 29,1146

RUB/UAH 0,4061 0,4067

Напомним, 4 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,9200 - 25,9500 грн/доллар, евро 29,2714 - 29,3027 грн/евро, российский рубль 0,4075 - 0,4081 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,87 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 июля установлен на таком уровне: 2587,0835 гривен за 100 долларов (-17,4006 гривен).