Доллар на межбанке торгуется выше психологической отметки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 марта 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 28,13 гривен за доллар, курс в покупке до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 45 копеек до 30,75 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,0900 - 28,1300 грн/доллар, евро 30,7107 - 30,7517 грн/евро, российский рубль 0,3577 - 0,3584 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,0900 28,1300 EUR/UAH 30,7107 30,7517 RUB/UAH 0,3577 0,3584

Напомним, 25 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,9900 - 28,0500 грн/доллар, евро 30,2459 - 30,3080 грн/евро, российский рубль 0,3529 - 0,3539 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на таком уровне: 27,9552 гривен за 1 доллар (+0,1824 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет 27,7728 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что НБУ перестал продавать валюту для сглаживания курсовых колебаний, поскольку рынок нашел равновесие.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне будет расти в течение этой недели. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн.