ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара на межбанке преодолел психологическую отметку

Новости » Экономика     25.03.2020 - 17:10
Курс доллара на межбанке преодолел психологическую отметку
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит дороже 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 25 марта 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 28,05 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 30,30 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9900 - 28,0500 грн/доллар, евро 30,2459 - 30,3080 грн/евро, российский рубль 0,3529 - 0,3539 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,9900

28,0500

EUR/UAH

30,2459

30,3080

RUB/UAH

0,3529

0,3539

Напомним, 24 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,9200 - 27,9900 грн/доллар, евро 30,1200 - 30,1900 грн/евро, российский рубль 0,3550 - 0,3562 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 25 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 28,31 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 30,50 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,67 (27,54 - 24 марта), продажи - 28,31 (28,27 - 24 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,64 (29,48 - 24 марта), продажи - 30,50 (30,43 - 24 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,09 - 24 марта), продажи 3,67 (3,64 - 24 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на таком уровне: 27,9552 гривен за 1 доллар (+0,1824 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет 27,7728 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара Новый рост: что происходит с курсом доллара 25 марта
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь