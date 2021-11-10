Курс доллара опустился почти до психологической отметки
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2021 года опустил официальный курс до отметки 26,05 гривен за доллар. Это на четыре копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.
Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 26,0575 гривен за 1 доллар (-0,0352). При этом курс доллара на 10 ноября составлял 26,0927 гривен за 1 доллар.
Фото: курсы валют на 11 ноября (bank.gov.ua)
Таким образом, курс доллара продолжает держаться на минимумах более чем за полтора года. И близок к падению ниже психологической отметки в 26 гривен.
Фото: динамика курса гривны к иностранным валютам
Межбанк
Сегодня межбанк открылся небольшим снижением курса доллара: в продаже он составил 26,08 гривен за доллар, в покупке - 26,06 гривен за доллар.
Менее чем за час до закрытия межбанковского валютного рынка доллар продается за 26,09 гривен.
Прогноз на ноябрь
Как рассказали опрошенные РБК-Украина аналитики, курс доллара в ноябре будет колебаться в диапазоне 26-27 гривен. Этому способствует приток валюты от аграриев и низкий спрос на нее со стороны импортеров из-за нового локдауна.
Подробнее читайте в материале "Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны".