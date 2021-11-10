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Долар на міжбанку знову перейшов до зростання

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Київ, Середа 10 листопада 2021 17:26
Долар на міжбанку знову перейшов до зростання Фото: курс долара знову почав підвищуватися (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Курс долара на міжбанківському валютному ринку 10 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на одну копійку - до 26,10 гривень за долар, в покупці - до 26,08 гривень за долар. Курс євро у продажу опустився на 10 копійок - до 30,17 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги закрилися в діапазоні: долар 26,0850 - 26,1050 грн/долар, євро 30,1490 - 30,1721 грн/євро, російський рубль 0,3686-0,3691 грн/рубль.

Долар на міжбанку знову перейшов до зростання

Зазначимо, торги 8 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,0750 - 26,0950 грн/долар, євро 30,2470 - 30,2702 грн/євро, російський рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2021 року опустив офіційний курс майже до психологічної позначки. Зокрема, курс долара встановлено на рівні 26,05 гривень за долар, що є мінімальним значенням з березня 2020 року.

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