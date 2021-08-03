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Доллар в месяц: Spotify представил самую дешевую подписку Plus

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Швеция, Вторник 03 августа 2021 16:05
Доллар в месяц: Spotify представил самую дешевую подписку Plus Фото: Spotify представил самую дешевую подписку Plus (pixabay)
Автор: Сергей Пышкин

Аудиостриминговий сервис Spotify представил самую дешевую подписку Spotify Plus, которая расширяет возможности при выборе музыки. Компания не гарантирует, что после тестирования, возможности нововведения будут немного отредактированы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Spotify Plus объединил в себе отдельные элементы бесплатной и премиум подписок.

  • пользователям позволят выбирать конкретную музыку для прослушивания;
  • количество прослушиваний не будет ограничено.

Сейчас предварительная стоимость новой подписки составляет 0,99 доллара в месяц, а стоимость Premium - 9,99 доллара.

Spotify отметили, что Spotify Plus находится на стадии эксперимента и ею воспользоваться могут только ограниченное количество пользователей. Также компания не уверена в том, что в конечном итоге возможности подписки будут несколько отредактированы.

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