Доллар на місяць: Spotify презентував найдешевшу підписку Plus
Фото: Spotify презентував найдешевшу підписку Plus (pixabay)
Аудіострімінговий сервіс Spotify презентував найдешевшу підписку Spotify Plus, що розширює можливості під час вибору музики. Компанія не гарантує, що після тестування, можливості нововведення будуть трішки відредаговані.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Spotify Plus поєднав в собі окремі елементи безплатної та преміум підписок.
- користувачам дозволять обирати конкретну музику для прослуховування;
- кількість прослуховувань не буде обмеженою.
Наразі, попередня вартість нової підписки становить 0,99 долара на місяць, а вартість Premium - 9,99 долара.
Spotify відзначили, що Spotify Plus перебуває на стадії експерименту й нею скористатися можуть лише обмежена кількість користувачів. Також компанія не впевнена у тому, що зрештою можливості підписки будуть дещо відредаговані.