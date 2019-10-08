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Долар до кінця року може плавно подорожчати до 27 гривень, - експерт

Новини » Економіка    08.10.2019 - 10:50
Долар до кінця року може плавно подорожчати до 27 гривень, - експерт
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Торговці вже заклали у вартості продуктів курс 28 грн/долар

Готівковий долар до кінця 2019 року може плавно подорожчати з поточного рівня близько 25 грн/долар до 27 грн/долар. Про це виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин сказав у коментарі РБК-Україна.

Як зазначив експерт, ціни в продуктовому ритейлі не будуть рости занадто активно, оскільки деякі торговці вже зараз закладають у вартість продуктів курс 28 грн/долар.

"Але продукти далі будуть сезонно дорожчати. В основному мова йде про овочі", - попереджає Пендзин.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-вересень 2019 року на 13% - з 27,68 грн/долар до 24,08 грн/долар.

Зазначимо, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі заявив, що НБУ не намагається фіксувати і не втручається з метою поставити якийсь тренд зміни курсу. За його словами, вся роль НБУ - не допустити надмірних і занадто різких коливань, оскільки це провокує паніку.

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Теми: Курс долара
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