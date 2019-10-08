Валютные качели: как укрепление гривны к доллару повлияло на цены

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В сентябре курс гривны укреплялся, несмотря на обратные ожидания у бизнеса и населения. С начала осени многие ждали сезонного роста стоимости доллара на фоне активного спроса на валюту среди импортеров. Но на этот раз гривна выстояла, в том числе за счет большого предложения валюты от нерезидентов, скупающих украинские гособлигации. Как стабилизация курса национальной валюты повлияла на динамику цен и какой курс теперь закладывает в стоимость товаров бизнес – в материале РБК-Украина.

Продукты: цены не падают быстро

Изменение курса гривны к доллару по-разному влияет на формирование стоимости продуктов питания. В себестоимости производства импортных и местных товаров большую долю занимает валютная составляющая. Как отмечает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, этот показатель в товаре украинского производства достигает 50-90%, поскольку курс влияет на стоимость посевного материала, кормов и бензина.

Речь идет не только о товарах из супермаркетов, но и, скажем, об овощах, которые украинцы выращивают на огородах. "Дачник хочет по результатам своего труда приобрести определенное количество мяса, то есть, произвести париретный обмен. Так что даже бабушки-огородницы теперь следят за курсом валют", – говорит Дорошенко.

Если курс доллара укрепляется, продукты быстро дорожают. Но если гривна стабилизируется, товары сразу не становятся доступнее. "Скажем, курс был 24 гривны/доллар, но продавец к этому не привык и не понимает, как долго ситуация продлится. Поэтому и не спешит переоценивать товар по низкому уровню. Фактически в сентябре продукты были переоценены по курсу 25-26 гривен/доллар. Но если продукты поставлялись в торговые точки по предоплате, товар мог быть немного дешевле, так как привязывался к отметке 24,5 гривен/доллар", – разъясняет Дорошенко.

Владельцы супермаркетов не настолько гибки в этом вопросе, как продавцы на рынке, поэтому цены меняют редко. Во-первых, в договорах прописано, что поставщики могут переоценивать товары, например, раз в месяц, а иногда и не чаще 2-3 раз в год. Во-вторых, быстро переоценить товар физически невозможно. "В связи с этим логично, что при стабильном курсе в торговых сетях люди не видят сейчас сильного подорожания или удешевления, так как товар привязан к 25-26 гривен/доллар", – уточняет Дорошенко.

И хотя укрепление гривны сильно не сказалось на снижении цен, в целом в этом году покупательная способность населения стала выше. На это влияют относительно низкая инфляция в 8,8% и рост зарплат на 17%. В итоге семьи со средним доходом стали покупать больше продуктов, тогда как бедные категории населения особого улучшения не почувствовали.

"Это связано с неравномерным ростом стоимости разных видов продуктов. К примеру, картофель за год подорожал в два раза, а мясо – на 5%. Поэтому если основу рациона пенсионеров и малообеспеченных семей составляет картофель, эти люди действительно стали тратить на питание больше средств. А те люди, кто больше закупают мяса, могли почувствовать реальный рост доходов", – говорит Алексей Дорошенко.

Что будет дальше с ценами на продукты питания? Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что до конца года наличный доллар может плавно подорожать до 27 гривен/доллар. Цены в продуктовом ритейле, по его мнению, не будут расти слишком активно, поскольку некоторые торговцы уже сейчас закладывают в стоимость продуктов курс 28 гривен/доллар. "Но продукты дальше будут сезонно дорожать. В основном речь идет об овощах", – предупреждает Пендзин.

Алексей Дорошенко соглашается с таким прогнозом. Эксперт напомнил, что капуста, свекла, лук и морковка уже демонстрировали рост от 70% до 200%. Но насколько еще эти овощи могут подорожать – сказать сложно. "Эти колебания могут быстро стабилизировать партии овощей из Азии или Европы, так как при стабильном курсе цены на этот товар у нас и за границей примерно сравнимы", – уточняет Дорошенко.

В пределах 1% может подорожать хлеб. Тогда как картофель исчерпал потенциал ценового роста – сейчас этот продукт стоит на 30-40% дороже, чем в Польше или Беларуси. "По остальным продуктовым группам пока не стоит опасаться роста цен, потому что эти товары стоят так дорого, что при любом колебании товар выгоднее завозить из Европы", – отметил собеседник.

Недвижимость: курс не для инвестиций

Курсовые колебания прямо влияют на интерес населения к покупке недвижимости на первичном и вторичном рынках. Из-за укрепления гривны количество сделок в Киеве "просело" с весны где-то на 20-30%, говорит столичный риелтор Максим Ермоленко.

"Сейчас цена квадратного метра в долларах растет в новостроях и в старых домах. К примеру, год назад хорошую "двушку" в столичном доме 1970 года постройки и неподалеку от метро можно было приобрести за 45 тысяч долларов. Сейчас "единичка" в таком доме будет стоить 40 тысяч долларов. Поэтому люди приобретают квартиры по ценовому низу рынка. Многие ждут стабилизации курса", – поясняет Ермоленко.

Не проще обстоят дела и на "первичке", хотя стоимость бюджетного жилья здесь доступнее. По оценкам эксперта, еще год назад квадратный метр на этапе начала строительства стоил минимум 17-18 тысяч гривен, тогда как этой осенью цены подскочили до 20-21 тысяч гривен.

Удорожание стоимости квадратных метров и скачки курса валют заставляют украинцев осторожничать с покупкой жилья на "первичке". "Застройщики закладывают финподушку в прайс, чтобы курсовые колебания не тормозили строительство, ведь от курса может зависеть стоимость рабочей силы, металла, цемента. Сейчас компании ориентируются на курс 27,5-28 гривен/доллар", – уточняет собеседник.

Снижение количества сделок подтверждают и сами застройщики, объясняя это тем, что украинцы традиционно хранят деньги в инвалюте и ожидают лучших времен для покупки жилья на "первичке".

"Цены в гривне не выросли и не снизились. Если весной 1-комнатная квартира стоила 626 тысячи гривен, то и осенью она стоит 626 тысяч гривен, но вот в долларовом эквиваленте эта разница заметна", – поясняют в пресс-службе компании "Киевгорстрой".

Резкое ослабление гривны в начале октября заставило инвесторов заметно оживиться, и в отделы продаж потянулись клиенты. "Если курс будет расти и дальше, люди будут покупать. Такая тенденция стала нормой для рынка недвижимости: чем выше доллар, тем больше продаж. Но с ростом доллара вырастет стоимость комплектующих, товаров и услуг. Что неизбежно потянет за собой и рост цены квадратного метра", – уточняют в компании.

"Рынок недвижимости активно восстанавливается после кризиса 2014 года, причем первичный даже активнее вторичного. Поэтому ожидания у игроков стабильные – с надеждой, что курс останется в коридоре 26-27 гривен/доллар", – говорит президент Союза специалистов по недвижимости Украины Виктор Несин.

Авто: чем доллар ниже, тем дешевле

В этом году украинцы активнее приобретают автомобили, чем в прошлом году. По данным компании AUTO-Consulting, за 9 месяцев 2019 года дилеры реализовали 62 тысяч новых машин, что на 7% больше, чем в 2018 году. В сентябре продажи были зафиксированы на отметке в 7076 машин – это на 15% меньше по сравнению с августовским объемом продаж, но на 12% больше в годовом сравнении.

Эта активизация связана с укреплением курса гривны, поскольку население, как правило, копит деньги на долгосрочные покупки в долларах. И когда курс валюты падает и авто дешевеют, покупатели стараются быстро менять доллары, приобретая автомобили за гривну.

В Украине автоимпортерами являются в основном подразделения заводов, как, к примеру, "Тойота-Украина", "Рено-Украина" и "Ниссан-Украина". Эти продавцы берут бесплатно заводские автомобили, их задача – продать авто по рекомендованной цене, говорит гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"К примеру, если себестоимость производства автомобиля составляет 9 тысяч долларов, а завод хочет заработать тысячу долларов, импортеру говорят, что авто нужно продать за 10 тысяч. И если месяц назад автодилер реализовывал авто за 260 тысяч гривен, то сегодня продает за 250 тысяч гривен, так как курс доллара стал ниже", – приводит пример Назаренко.

Укрепление гривны и, как следствие, более доступные цены на автомобили даже стали причиной длительных очередей покупателей на популярные марки. К примеру, на одну из марок импортного внедорожника сформирована очередь уже до февраля 2020 года. "В интернете на этот счет существует спекуляция. Человек становится в очередь, вносит залог, скажем, в 1000 евро. А когда приходит время приобрести авто, продает место в очереди за 2000 евро", – поясняет Назаренко.

Бензин: внешние проблемы не дали ценам упасть

Казалось бы, укрепление гривны должно сказаться и на стоимости топлива. Но, согласно статистике консалтинговой группы "А-95", цена в рознице почти не изменилась. Скажем, если 9 сентября литр бензина марки А-92 стоил в среднем 27,73 гривны/литр, то 7 октября это топливо подешевело на 2 копейки. В то же время стоимость дизтоплива за месяц подорожала на 6 копеек – в среднем до 28,21 гривен/литр.

"Укрепление гривны теоретически могло удешевить стоимость бензина, но тренд компенсировался удорожанием на мировом рынке. Недавно некие террористические дроны повзрывали определенные объекты в Саудовской Аравии. И нефтяные котировки подскочили до $10 за баррель (в октябре стоимость барреля нефти марки Brent достигла $57,78 – ред.). Полезли вверх и котировки Platts на нефтепродукты на границе", – поясняет директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Внешние проблемы рынка нефтепродуктов усугубляются внутренними трудностями. В июле Кабинет министров утвердил спецпошлину на импорт сжиженного газа и ДТ из России. В августе за ввоз дизеля трубопроводным транспортом пришлось платить 3,75%, с октября – 4%. Нефтетрейдеры попытались решить проблему, начав искать другие логистические пути. Как вариант, горючее решили поставлять морским путем. Но и тут обнаружилась масса проблем.

"Укрзализниця" не справлялась с возросшими объемами грузовых поставок горючего. Для обеспечения нормальной транспортировки нефтегрузов не хватало локомотивной тяги и вагонов-цистерн, из-за чего продукция долго простаивала на узловых станциях, – поясняет Рябцев. – Возникли проблемы и с растаможкой танкеров в порту "Южный". Не работает Херсонская нефтеперевалка. Все это не позволяет стоимости нефтепродуктов снижаться. И если эти проблемы останутся, то цены не будут снижаться, даже при условии укрепившейся гривны".