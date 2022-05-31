Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 31 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 мая 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 40 копеек до 36,10 гривен за доллар. Курс евро снизился на 20 копеек до 38,50 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 8,55 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 31 мая составляет 31,5031 гривен за евро (+0,1828 гривен).

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ. Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения.

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