Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 31 Травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 травня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 40 копійок до 36,10 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 38,50 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 8,55 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 31 травня становить 31,5031 гривень за євро (+0,1828 гривень).

Відзначити, Національний банк України (НБУ) з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Однак банки можуть продавати тільки валюту, яку вони раніше купили у населення.

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