Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 26 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 мая 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 36,60 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 38,60 гривен за евро, курс злотого снизился на 20 копеек до 8,30 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 26 мая составляет 31,1813 гривен за евро (-0,1624 гривен).

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ. Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения.

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