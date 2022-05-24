Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 24 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 мая 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 50 копеек до 37,50 гривен за доллар. Курс евро снизился на 50 копеек до 39,50 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,50 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 24 мая составляет 31,1784 гривен за евро (+0,2604 гривен).

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ.

Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения. При этом некоторые банки установили минимальный курс покупки доллара на уровне 32,50, а продают по 38 гривен.

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