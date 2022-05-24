Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 24 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 травня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 50 копійок до 37,50 гривень за долар. Курс євро знизився на 50 копійок до 39,50 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,50 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 24 травня становить 31,1784 гривень за євро (+0,2604 гривень).

Відзначити, Національний банк України (НБУ) з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ.

Однак банки можуть продавати тільки валюту, яку вони раніше купили у населення. При цьому деякі банки встановили мінімальний курс покупки долара на рівні 32,50, а продають по 38 гривень.

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