Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 16 мая

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка - 31,85 (31,90 - 13 мая),

продажа - 32,30 (32,40 - 13 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 33,05 (33,15 - 13 мая),

продажа - 34,55 (33,80 - 13 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 7,30 (7,25 - 13 мая),

продажа - 7,60 (7,60 - 13 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 16 мая составляет 30,3768 гривен за евро (-0,0410 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.