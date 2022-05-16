Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 16 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 травня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 10 копійок до 32,30 гривень за долар. Курс євро знизився на 25 копійок до 34,55 гривень за євро, курс злотого не змінився - 7,60 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 16 травня становить 30,3768 гривень за євро (-0,0410 гривень).
Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.
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