Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 13 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 мая 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 32,40 гривен за доллар. Курс евро cнизился на 25 копеек до 33,80 гривен за евро, курс злотого вырос на 20 копеек до 7,60 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка - 31,90 (31,80 - 12 мая),

продажа - 32,40 (32,30 - 12 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 33,15 (33,40 - 12 мая),

продажа - 33,80 (34,05 - 12 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 7,25 (7,00 - 12 мая),

продажа - 7,60 (7,40 - 12 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 13 мая составляет 30,4178 гривен за евро (-0,4359 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.