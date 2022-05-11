Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 11 мая

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка - 31,80 (31,75 - 10 мая),

продажа - 32,30 (32,30 - 10 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 33,50 (33,40 - 10 мая),

продажи - 34,15 (34,05 - 10 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 7,10 (7,05 - 10 мая),

продажи - 7,45 (7,45 - 10 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 11 мая составляет 30,8727 гривен за евро (+0,0117 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.