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Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 11 травня

Фото: курс долара не змінився-32,30 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 травня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 32,30 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 34,15 гривень за євро, курс злотого не змінився - 7,45 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля-31,80 (31,75-10 травня),
  • продаж - 32,30 (32,30-10 травня) грн за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля-33,50 (33,40-10 травня),
  • продажі - 34,15 (34,05-10 травня) грн за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля-7,10 (7,05-10 травня),
  • продажі - 7,45 (7,45-10 травня) грн за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 11 травня становить 30,8727 гривень за євро (+0,0117 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.

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