Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 30 апреля

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка 31,50 (31,60 - 29 апреля),

продажа - 32,25 (32,35 - 29 апреля) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка 33,00 (33,05 - 29 апреля),

продажи - 33,95 (34,10 - 29 апреля) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка 7,20 (7,40 - 29 апреля),

продажи - 7,45 (7,65 - 29 апреля) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 30 апреля составляет 30,6869 гривен за евро (-0,2794 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.