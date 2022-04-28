Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 28 апреля

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка 31,65 (31,60 - 27 апреля),

продажа - 32,40 (32,40 - 27 апреля) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка 33,40 (33,60 - 27 апреля),

продажи - 34,45 (34,70 - 27 апреля) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка 7,45 (7,25 - 27 апреля),

продажи - 7,70 (7,40 - 27 апреля) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро составляет 30,9663 гривен за евро (-0,2560 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.