Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 28 квітня

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля 31,65 (31,60-27 квітня),

продаж - 32,40 (32,40-27 квітня) грн за долар.

Середній курс євро становить:

купівля 33,40 (33,60-27 квітня),

продажі - 34,45 (34,70-27 квітня) грн за євро.

Середній курс злотого становить:

купівля 7,45 (7,25-27 квітня),

продажі - 7,70 (7,40-27 квітня) грн за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро становить 30,9663 гривень за євро (-0,2560 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.