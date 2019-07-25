Доллар и евро снизились на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 25,66 гривен за доллар, в покупке на 10 копеек до 25,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 28,68 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 25,55 (25,40 - 25,65 - 24 июля), продажи 25,55 - 26,00 (25,65 - 26,00 - 24 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,40 (25,50 - 24 июля), продажи - 25,66 (25,75 - 24 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,00 - 28,45 (28,05 - 28,70 - 24 июля), продажи 28,55 - 28,90 (28,70 - 29,20 - 24 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,18 (28,34 - 24 июля), продажи - 28,83 (28,68 - 24 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,02 - 24 июля), продажи - 4,00 - 5,00 (4,02 - 5,00 - 24 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,71 (3,75 - 24 июля), продажи 4,10 (4,13 - 24 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,4900 - 25,5200 грн/доллар, евро 28,3703 - 28,4012 грн/евро, российский рубль 0,4033 - 0,4039 грн/рубль.