Долар і євро знизилися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 25,66 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 25,40 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 28,68 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,20 - 25,55 (25,40 - 25,65 - 24 липня), продажу 25,55 - 26,00 (25,65 - 26,00 - 24 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,40 (25,50 - 24 липня), продажу - 25,66 (25,75 - 24 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,00 - 28,45 (28,05 - 28,70 - 24 липня), продажу 28,55 - 28,90 (28,70 - 29,20 - 24 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,18 (28,34 - 24 липня), продажу - 28,83 (28,68 - 24 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,02 - 24 липня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,02 - 5,00 - 24 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,71 (3,75 - 24 липня), продажу 4,10 (4,13 - 24 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,4900 - 25,5200 грн/долар, євро 28,3703 - 28,4012 грн/євро, російський рубль 0,4033 - 0,4039 грн/рубль.