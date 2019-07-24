Доллар и евро снизились на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 июля 2019 года, в 13:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 25,75 гривен за доллар, в покупке на 8 копеек до 25,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 28,83 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 - 25,65 (25,30 - 25,75 - 23 июля), продажи 25,65 - 26,00 (25,75 - 26,15 - 23 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,50 (25,58 - 23 июля), продажи - 25,75 (25,85 - 23 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,05 - 28,70 (28,20 - 28,80 - 23 июля), продажи 28,70 - 29,20 (28,80 - 29,40 - 23 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,34 (28,51 - 23 июля), продажи - 28,83 (29,05 - 23 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 23 июля), продажи - 4,02 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 23 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,75 (3,76 - 23 июля), продажи 4,13 (4,12 - 23 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,5550 - 25,5850 грн/доллар, евро 28,5550 - 28,5850 грн/евро, российский рубль 0,4046 - 0,4055 грн/рубль.