Доллар и евро снижаются на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 6 копеек, евро на 7 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 25,97 гривен за доллар, в покупке на 5 копеек до 25,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,33 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 - 25,90 (25,50 - 25,90 - 12 июля), продажи 25,90 - 26,25 (25,90 - 26,30 - 12 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,70 (25,75 - 12 июля), продажи - 25,97 (26,03 - 12 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,50 - 29,05 (28,65 - 29,15 - 12 июля), продажи 29,10 - 29,60 (29,15 - 29,65 - 12 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,85 (28,87 - 12 июля), продажи - 29,33 (29,40 - 12 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 12 июля), продажи - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 12 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,79 (3,78 - 12 июля), продажи 4,14 (4,14 - 12 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,7300 - 25,7600 грн/доллар, евро 29,0234 - 29,0547 грн/евро, российский рубль 0,4096 - 0,4102 грн/рубль.