Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 6 копійок, євро-на 7 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 25,97 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 25,70 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,33 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,50 - 25,90 (25,50 - 25,90 - 12 липня), продажу 25,90 - 26,25 (25,90 - 26,30 - 12 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,70 (25,75 - 12 липня), продажу - 25,97 (26,03 - 12 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,50 - 29,05 (28,65 - 29,15 - 12 липня), продажу 29,10 - 29,60 (29,15 - 29,65 - 12 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,85 (28,87 - 12 липня), продажу - 29,33 (29,40 - 12 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 12 липня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 12 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,79 (3,78 - 12 липня), продажу 4,14 (4,14 - 12 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,7300 - 25,7600 грн/долар, євро 29,0234 - 29,0547 грн/євро, російський рубль 0,4096 - 0,4102 грн/рубль.