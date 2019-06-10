Доллар и евро снижаются на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 июня 2019 года, в 13:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 24 копейки до 26,52 гривен за доллар, в покупке снизился на 24 копейки до 26,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 30,04 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10 - 26,45 (26,25 - 26,60 - 7 июня), продажи 26,45 - 27,00 (26,60 - 27,00 - 7 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,26 (26,50 - 7 июня), продажи - 26,52 (26,76 - 7 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,20 - 29,85 (29,30 - 29,90 - 7 июня), продажи 29,85 - 30,50 (29,90 - 30,50 - 7 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,54 (29,67 - 7 июня), продажи - 30,04 (30,19 - 7 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,03 - 7 июня), продажи - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 7 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,79 (3,78 - 7 июня), продажи 4,13 (4,13 - 7 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в 26,4300 - 26,4500 грн/доллар, евро 29,8745 - 29,9005 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4084 грн/рубль.