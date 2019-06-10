Долар і євро знижуються на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 червня 2019 року, о 13:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 24 копійки до 26,52 гривень за долар, купівлі знизився на 24 копійки до 26,26 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 30,04 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,10 - 26,45 (26,25 - 26,60 - 7 червня), продажу 26,45 - 27,00 (26,60 - 27,00 - 7 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,26 (26,50 - 7 червня), продажу - 26,52 (26,76 - 7 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,20 - 29,85 (29,30 - 29,90 - 7 червня), продажу 29,85 - 30,50 (29,90 - 30,50 - 7 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,54 (29,67 - 7 червня), продажу - 30,04 (30,19 - 7 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,03 - 7 червня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 7 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,79 (3,78 - 7 червня), продажу 4,13 (4,13 - 7 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в 26,4300 - 26,4500 грн/долар, євро 29,8745 - 29,9005 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4084 грн/рубль.