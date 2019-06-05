Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 10 копійок, євро на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 червня 2019 року, об 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 27,08 гривень за долар, купівлі зріс на 9 копійок до 26,78 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 30,56 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,60 - 26,95 (26,60 - 27,00 - 4 червня), продажу 26,95 - 27,40 (27,00 - 27,40 - 4 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,78 (26,87 - 4 червня), продажу - 27,08 (27,18 - 4 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,45 - 30,20 (29,30 - 30,30 - 4 червня), продажу 30,30 - 30,95 (30,30 - 30,95 - 4 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,00 (30,02 - 4 червня), продажу - 30,56 (30,60 - 4 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,05 - 4 червня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 4 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,80 - 4 червня), продажу 4,15 (4,15 - 4 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,03 - 27,06 грн/долар, євро 30,4465 - 30,4776 грн/євро, російський рубль 0,4149 - 0,4155 грн/рубль.