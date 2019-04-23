Доллар и евро снижаются на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 апреля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 20 копеек до 26,95 гривен за доллар, в покупке на 17 копеек до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 30,39 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50 - 26,80 (26,50 - 27,00 - 22 апреля), продажи 26,80 - 27,30 (27,00 - 27,30 - 22 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,68 (26,85 - 22 апреля), продажи - 26,95 (27,15 - 22 апреля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,60 - 30,15 (29,85 - 30,35 - 22 апреля), продажи 30,55 - 30,80 (30,35 - 30,80 - 22 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,90 (30,14 - 22 апреля), продажи - 30,39 (30,62 - 22 апреля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,13 (2,60 - 4,13 - 22 апреля), продажи - 4,15 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 22 апреля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,88 (3,90 - 22 апреля), продажи 4,23 (4,24 - 22 апреля) грн за 10 рублей.

Отметим, 21 апреля в Украине прошли президентские выборы, по результатам которых побеждает Владимир Зеленский. Аналитики были готовы к такому результату и не прогнозировали серьезных колебаний на рынке.