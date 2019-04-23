Долар і євро знижуються на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 20 копійок до 26,95 гривень за долар, купівлі на 17 копійок до 26,68 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 23 копійки до 30,39 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 26,80 (26,50 - 27,00 - 22 квітня), продажу 26,80 - 27,30 (27,00 - 27,30 - 22 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,68 (26,85 - 22 квітня), продажу - 26,95 (27,15 - 22 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,60 - 30,15 (29,85 - 30,35 - 22 квітня), продажу 30,55 - 30,80 (30,35 - 30,80 - 22 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,90 (30,14 - 22 квітня), продажу - 30,39 (30,62 - 22 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,13 (2,60 - 4,13 - 22 квітня), продажу - 4,15 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 22 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,88 (3,90 - 22 квітня), продажу 4,23 (4,24 - 22 квітня) грн за 10 рублів.

Зазначимо, 21 квітня в Україні відбулися президентські вибори, за результатами яких перемагає Володимир Зеленський. Аналітики були готові до такого результату і не прогнозували серйозних коливань на ринку.