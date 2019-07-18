Доллар и евро растут на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 26,14 гривен за доллар, в покупке на 7 копеек до 25,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 29,44 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 - 26,05 (25,60 - 25,90 - 17 июля), продажи 26,00 - 26,30 (25,90 - 26,30 - 17 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,86 (25,79 - 17 июля), продажи - 26,14 (26,06 - 17 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,55 - 29,15 (28,55 - 29,05 - 17 июля), продажи 29,20 - 29,55 (29,10 - 29,55 - 17 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,81 - 17 июля), продажи - 29,44 (29,28 - 17 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,03 (2,50 - 4,00 - 17 июля), продажи - 4,05 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 17 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,79 - 17 июля), продажи 4,15 (4,15 - 17 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,9300 - 25,9600 грн/доллар, евро 29,1349 - 29,1660 грн/евро, российский рубль 0,4125 - 0,4135 грн/рубль.