Доллар и евро растут на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 16 копеек до 26,56 гривен за доллар, в покупке вырос на 15 копеек до 26,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 30,13 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10 - 26,45 (26,00 - 26,30 - 11 июня), продажи 26,45 - 26,75 (26,30 - 26,65 - 11 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,30 (26,15 - 11 июня), продажи - 26,56 (26,40 - 11 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,15 - 29,80 (29,10 - 29,70 - 11 июня), продажи 29,90 - 30,50 (29,70 - 30,25 - 11 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,65 (29,46 - 11 июня), продажи - 30,13 (29,93 - 11 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 11 июня), продажи - 4,03 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 11 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,80 - 11 июня), продажи 4,13 (4,13 - 11 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1700 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,6479 - 29,6706 грн/евро, российский рубль 0,4056 - 0,4060 грн/рубль.