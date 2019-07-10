Доллар и евро продолжают снижаться на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 25,87 гривен за доллар, в покупке на 9 копеек до 25,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,10 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 - 25,80 (25,40 - 25,70 - 9 июля), продажи 25,80 - 26,10 (25,70 - 26,10 - 9 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,59 (25,50 - 9 июля), продажи - 25,87 (25,77 - 9 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,30 - 28,85 (28,30 - 28,85 - 9 июля), продажи 28,90 - 29,50 (28,70 - 29,50 - 9 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,58 (28,51 - 9 июля), продажи - 29,10 (29,01 - 9 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 9 июля), продажи - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 9 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,76 (3,75 - 9 июля), продажи 4,08 (4,08 - 9 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,7000 - 25,7300 грн/доллар, евро 28,8251 - 28,8561 грн/евро, российский рубль 0,4024 - 0,4033 грн/рубль.