Доллар и евро продолжают снижаться на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 июля 2019 года, в 13:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 25,82 гривен за доллар, в покупке на 13 копеек до 25,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 29,11 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 - 25,70 (25,50 - 25,80 - 5 июля), продажи 25,70 - 26,30 (25,80 - 26,30 - 5 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,54 (25,67 - 5 июля), продажи - 25,82 (25,91 - 5 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,40 - 28,90 (28,60 - 29,20 - 5 июля), продажи 28,90 - 29,50 (29,20 - 29,70 - 5 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,60 (28,86 - 5 июля), продажи - 29,11 (29,35 - 5 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 5 июля), продажи - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 5 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,76 (3,77 - 5 июля), продажи 4,09 (4,11 - 5 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,6200 - 25,6400 грн/доллар, евро 28,7558 - 28,7783 грн/евро, российский рубль 0,4011 - 0,4016 грн/рубль.