Доллар и евро подешевели на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 января 2020 года, в 11:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 24,10 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 26,73 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,82 (23,87 - 10 января), продажи - 24,10 (24,19 - 10 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,26 (26,35 - 10 января), продажи - 26,73 (26,86 - 10 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,55 - 10 января), продажи 3,91 (3,93 - 10 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,90-24,05 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 11 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 23,96 гривен за доллар, курс в покупке до 23,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,58 гривен за евро.

По прогнозу аналитиков, в первые дни после Нового года валютный рынок должен прийти в норму, доллар стабилизируется, а позже имеет высокие шансы двинуться вниз, в направлении к 23 грн.