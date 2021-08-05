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Долар дорожчає другий день поспіль

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Україна, Четвер 05 серпня 2021 16:23
Долар дорожчає другий день поспіль Фото: курс долара виріс на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 серпня встановлено на такому рівні: 26,9395 гривень за 1 долар (+0,0301 грн). При цьому курс долара на 5 серпня становить: 26,9094 гривень за 1 долар.

Долар дорожчає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль.

Долар дорожчає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 5 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,94 гривень за долар, курс в покупці до 26,92 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 18 копійок до 31,89 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, так як збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро-в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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