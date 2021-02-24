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Доллар дорожает и поднялся на межбанке до уровня 28 гривен

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 10:34
Доллар дорожает и поднялся на межбанке до уровня 28 гривен Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,98 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,9582 - 33,9825 грн/евро, российский рубль 0,3789 - 0, 3793 грн/рубль.

Доллар дорожает и поднялся на межбанке до уровня 28 гривен

Напомним, 23 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9350 - 27,9500 грн/доллар, евро 33,9214 - 33,9340 грн/евро, российский рубль 0,3768 - 0,3777 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,89 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 февраля установлен на таком уровне: 27,8976 гривен за 1 доллар (-0,0328 грн). При этом курс доллара на 23 февраля составляет: 27,9304 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара падает после роста в течение двух дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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