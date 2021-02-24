Долар дорожчає і піднявся на міжбанку до рівня 28 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 24 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 27,94 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 33,98 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 33,9582 - 33,9825 грн/євро, російський рубль 0,3789 - 0, 3793 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 лютого встановлено на такому рівні: 27,8976 гривень за 1 долар (-0,0328 грн). При цьому курс долара на 23 лютого становить: 27,9304 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає після зростання протягом двох днів підряд.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.