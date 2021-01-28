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Доллар дорожает: НБУ установил официальный курс на 28 января

Киев, Четверг 28 января 2021 07:45
Доллар дорожает: НБУ установил официальный курс на 28 января
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллар вырос на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 января установлен на таком уровне: 28,1652 гривен за 1 доллар (+0,0128 грн). При этом курс доллара на 27 января составляет: 28,1524 гривен за 1 доллар.

Доллар дорожает: НБУ установил официальный курс на 28 января

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в предыдущий банковский день.

Доллар дорожает: НБУ установил официальный курс на 28 января

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 34,22 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн.

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