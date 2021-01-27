Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 34,22 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,2126 - 34,2256 грн/евро, российский рубль 0,3744 - 0,3750.

Напомним, 26 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 34,2490 - 34,2734 грн/евро, российский рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,15 гривен за доллар. Курс снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 января установлен на таком уровне: 28,1524 гривен за 1 доллар (-0,0141 грн). При этом курс доллара на 26 января составляет: 28,1665 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в предыдущий банковский день.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн.