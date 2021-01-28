Долар дорожчає: НБУ встановив офіційний курс на 28 січня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долар виріс на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 січня встановлено на такому рівні: 28,1652 гривень за 1 долар (+0,0128 грн). При цьому курс долара на 27 січня становить: 28,1524 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження в попередній банківський день.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 27 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 34,22 гривень за євро.

Прогноз

протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.