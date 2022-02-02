Доллар снова дорожает. НБУ установил курс на 3 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,38 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 3 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,3876 гривен за 1 доллар (-0,0696 грн). При этом курс доллара на 2 февраля составляет: 28,318 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,42 гривен за доллар, курс в покупке до 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,06 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 29,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.