Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 25 лютого

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем .

Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 27,9492 гривень за 1 долар (+0,0516 грн). При цьому курс долара на 24 лютого становить: 27,8976 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку в продаж 23 лютого 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,93 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.