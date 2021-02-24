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Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 24 февраля

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 07:45
Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 24 февраля
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,89 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 февраля установлен на таком уровне: 27,8976 гривен за 1 доллар (-0,0328 грн). При этом курс доллара на 23 февраля составляет: 27,9304 гривен за 1 доллар.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 24 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара падает после роста в течение двух дней подряд.
Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 24 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,90 гривен за доллар, курс в покупке до 27,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,92 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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