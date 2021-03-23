Доллар дорожает: НБУ установил курс на 24 марта

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,72 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем .

Официальный курс гривны к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 27,7295 гривен за 1 доллар (+0,0424 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет: 27,6871 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,68 гривен за доллар, курс в покупке до 27,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,93 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.